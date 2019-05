O acordo de paz social acordado esta terça-feira entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) foi curto. Esta quarta-feira, o sindicato suspendeu as negociações e avançou com um pré-aviso de greve depois de a ANTRAM ter emitido um comunicado onde afirmava que a estrutura sindicalista tinha assumido uma “clara mudança de postura” e referia a “nova contraproposta” que assentava “num salário base e 700 euros” – um valor muito mais baixo do que os 1200 que os motoristas exigiam desde o início do prostesto.

Num novo comunicado, a ANTRAM revela que a comunicação feita no seu site sobre as negociações “não teve o intuito de obstaculizar ou prejudicar as negociações que estão a decorrer com este sindicato num clima de boa-fé negocial”. E explica que se sentiu “no dever de comunicar aos seus associados pontos relevantes da proposta apresentada” pelo sindicato para evitar dúvidas e “agitação”.

“Tendo em vista o normal decurso das negociações, a ANTRAM apenas voltará a comunicar sobre a proposta que lhe foi apresentada, de forma presencial, aos seus associados, nas reuniões que irão decorrer já na próxima semana, bem como ao SNMMP nas reuniões que vierem a ter lugar posteriormente”, revela o documento.

A ANTRAM diz estar completamente empenhada “em construir uma solução negocial de consenso” e que quer “dar continuidade ao bom clima negocial e aos resultados obtidos” na reunião de terça-feira.