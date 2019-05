Durante uma performance da orquestra Handel & Haydin Society - que estava a tocar no Symphony Hall, em Boston, EUA, no domingo - uma criança exprimiu a sua admiração pela música com um ‘wow’.

De acordo com a Associated Press, a orquestra está a tentar encontrar o autor da expressão. A orquestra quer que a criança conheça o maestro e que assista a outro concerto como convidada de honra.

Num momento de silêncio a meio da música ‘Masconic Funeral’ de Mozart, a criança reagiu com um ‘wow’. Toda a gente ouviu e depois de umas gargalhadas, foi aplaudida.

O momento pode ser ouvido aqui.