Depois da estreia absoluta no seu Ford Fiesta ST R5+ na Rampa da Penha, em Guimarães, Luís Nunes ruma este fim de semana a uma das provas mais emblemáticas da Europa: a Rampa Internacional da Falperra, em Braga. Há meio ano Luís Nunes competiu em Itália no FIA Hillclimb Masters.

O piloto do concelho de Valpaços, do distrito de Vila Real, aposta num bom resultado na prova europeia e no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019, na sequência de um percurso eclético, em que conquistou títulos nacionais em todas as modalidades por onde passou: perícias, velocidade e montanha.

Este ano, Luís Nunes fez uma nova aposta e vai pilotar pela primeira vez um carro de tração integral, o Ford Fiesta ST R5+, e vai ser preparado e assistido pela Veloso Motorsport. No entanto, a estreia com a nova viatura, na Rampa da Penha, foi condicionada por alguns problemas mecânicos, mas está confiante de que a prova na Falperra lhe permitirá lutar pelos primeiros lugares da competitiva categoria de Turismos do Campeonato de Portugal de Montanha.

“O Ford Fiesta é naturalmente uma novidade para mim, visto que durante toda a minha carreira sempre tinha guiado carros de tração dianteira”, começou por referir Luís Nunes. “A chuva e os problemas mecânicos que nos afetaram na Rampa da Penha fazem com que efetivamente a Rampa da Falperra seja a primeira real oportunidade de rodarmos com o carro em piso seco e percebermos as suas reações”, como explicou, ao i, Luís Nunes.

“Estamos inscritos também na prova do Campeonato da Europa, o que é sempre um aliciante extra pela quantidade e qualidade dos pilotos estrangeiros na Falperra”, destacou Luís Nunes, que há cerca de meio ano foi um dos sete pilotos portugueses a participar em Itália, na competição internacional FIA Hillclimb Masters.

“Mas o nosso grande objetivo este ano é lutar pelo título nacional nos turismos, que atualmente é a categoria mais competitiva na montanha”, revelou Luís Nunes, referindo que correr na Falperra é sempre um prazer, não só porque este é um dos meus traçados preferidos, mas também porque temos milhares e milhares de pessoas a puxarem por nós ao longo do percurso”.

“Este ano teremos transmissão televisiva, o que aumenta a exposição mediática e também o retorno dos nossos patrocinadores, como é o caso de Valpaços a essência natural, que represento com o maior orgulho um pouco por todo o país”, disse o piloto transmontano, que venceu a Divisão 2 dos Turismos na Rampa da Penha, “agradecendo desde já a todas as pessoas que me apoiam dentro e fora das provas, em especial ao meu irmão”.

A 40.ª edição da Rampa Internacional da Falperra começa este sábado, com as primeiras subidas de treinos marcadas para as nove horas, estando as três subidas de prova previstas para o dia seguinte, domingo, logo a partir das oito horas.