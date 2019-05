O antigo vice-presidente da Espanha, Alfredo Pérez Rubalcaba teve de ser internado de urgência depois de ter sofrido um AVC.

De acordo com fontes do PSOE, citadas pelo jornal La Vanguardia, Rubalcaba foi levado para o Hospital Puerta de Hierro e já se encontra fora de perigo.

O hospital, em comunicado citado pela imprensa local, revela que a evolução do quadro clínico “nas próximas 72h será determinante” e que Rubalcaba vai passar a noite no hospital.

Alguns políticos não deixaram a notícia passar em branco e usaram as redes sociais para desejar as melhoras a Rubalcaba. Pedro Sanchez, presidente do Governo de Espanha, já desejou as melhoras ao ex-vice-presidente espanhol. “O meu carinho e o de todos os socialistas, para ele e para a sua família”, escreveu no seu Twitter.

Já Pablo Casado também deixou “um forte abraço e todo o ânimo à família de Alfredo Pérez Rubalcala”.

“Desejo que tudo não passe de um susto e que Alfredo Pérez Rubalcaba recupere logo que possível”, escreveu Albert Rivera, do Cuidadanos.

Pendientes de la evolución de nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Mi cariño y el de todos los socialistas para él y para su familia, y los mejores deseos para su recuperación. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 8, 2019

Un fuerte abrazo y todo mi ánimo a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba y a sus compañeros de partido en estos difíciles momentos.https://t.co/26WP3K2ony — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 8, 2019