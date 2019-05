A piloto Cristina Silva estrear-se no Rali de Montelongo, em Fafe, num Ford Fiesta R1, depois de ter disputado as últimas épocas ao volante de um pequeno Nissan Micra, tendo como navegadora Maria João Costa, formando uma dupla feminina.

Cristina Silva, médica de cirurgiã, de Vila Nova de Famalicão, é das mais conhecidas e populares pilotos dos ralis nacionais, tendo feito a sua estreia oficial na época de 2008, no asfalto do Rali Vidreiro, na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Desde então, a piloto já utilizou viaturas como o Fiat 500 Abarth ou o Nissan Micra, carro com o qual se sagrou campeã feminina do Campeonato Regional Norte, em 2017.

Atualmente envolvida na luta por mais um título feminino, Cristina Silva decidiu adquirir uma viatura mais moderna e competitiva, um Ford Fiesta R1 de 150 cavalos, inicialmente construído e desenvolvido pela empresa QF.

“Depois de muitos e muitos ralis com o Micra, percebemos que o carro já estava a ficar ultrapassado e a apresentar o natural desgaste destes anos todos”, afirmou a piloto e cirurgiã, explicando que “em conversa com o Mário Castro, piloto e navegador, surgiu a oportunidade de adquirir o Fiesta R1, que por acaso é um carro que já acompanhámos há algum tempo, visto que foi desenvolvido por um dos nossos patrocinadores, a QF”.

“Decidimos avançar para a aquisição do carro, até porque o Fiesta abre-nos outras possibilidades para o futuro, eventualmente até de participarmos em algumas provas do Campeonato de Portugal de Ralis”, acrescentou Cristina Silva.

“A minha vida profissional nem sempre me permite ter tempo para os ralis, mas confesso que sou apaixonada por este desporto e o desafio de poder pilotar um novo carro é algo que me motiva muito”, salientou a piloto, referindo que “como teremos a assistência e o apoio da equipa Peres Competições, acho que agora temos todas as condições para evoluir e conseguir bons resultados”.

A estreia oficial com o Ford Fiesta R1 acontecerá na quinta prova do Campeonato Norte de Ralis, o Rali de Montelongo, que será disputado no asfalto de Fafe, nos dias 17 e 18 deste mês de maio.