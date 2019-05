O Presidente angolano, João Lourenço, afastou ontem Carlos Saturnino do cargo que assumia como presidente do conselho de administração da Sonangol. Para as mesmas funções, João Lourenço nomeou Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, que assumia funções de administrador na petrolífera, avançou ontem a Lusa.

Alegando “conveniência de serviço público”, “apoiado na Lei de Base do Setor Empresarial Público”, o presidente angolano exonerou, por decreto, todas as entidades que faziam parte do conselho de administração.

Recorde-se que esta decisão surge devido a uma crise no petróleo em Angola. No sábado, a Sonangol emitiu um comunicado garantido terem estado a registar alguns constrangimentos no abastecimento de combustíveis.

Dificuldades no acesso às divisas para a cobertura dos custos com a importação de produtos refinados, elevada dívida dos principais clientes no segmento industrial e avarias sistemáticas nos navios de cabotagem foram os principais fatores apontados pela Sonangol para justificar esta situação.

Na terça-feira, o Governo angolano emitiu uma nota onde promete que o abastecimento de combustíveis melhora nos próximos dias.