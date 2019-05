O Ministério da Saúde, liderado por Marta Temido, ministra da Saúde, emitiu uma resolução para suspender a providência cautelar da Ordem dos Enfermeiros.

Em declarações à Lusa, a tutela explicou que a resolução “sustenta que a suspensão da sindicância em curso seria gravemente prejudicial para o interesse público”. Esta medida permite à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde "retomar a realização das diligências da sindicância à OE” de imediato, completa a tutela.

Em causa está a providência cautelar apresentada pela OE, como forma de resposta à sindicância imposta pela tutela na semana passada. A providência acabou por ser aceite no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa na segunda-feira, fazendo com que a sindicância ficasse suspensa.

Recorde-se que ontem a OE revelou que quer que o Ministério Público investigue a sindicância pedida pela ministra da Saúde, Marta Temido, por suspeitar do crime de falsificação de documentos.