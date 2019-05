O piloto João Fonseca defenderá este fim de semana na Rampa Internacional da Falperra, em Braga, a liderança do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019, depois de ter ganho na primeira jornada a Rampa da Penha, em Guimarães.

Vitorioso na ronda de abertura da temporada, o piloto da Covilhã ruma no próximo fim de semana à 40ª Rampa Internacional da Falperra, “esperando voltar a lutar pelo triunfo na prova nacional”.

Depois da prova chuvosa na Penha, o piloto da Covilhã vai pilotar o seu Silver Car EF01 em piso seco, na Rampa Internacional da Falperra, segundo as previsões meteorológicas.

Segundo João Fonseca, este seu regresso às provas de montanha “não podia ter sido mais positivo”, já que o campeão nacional de 2015 venceu a inaugural Rampa da Penha, em Guimarães, na sua estreia absoluta com o espetacular Silver Car EF01, um protótipo espanhol com cerca de 400 cavalos.

Agora, a defender as cores do Sporting Clube da Covilhã, João Fonseca prepara-se para disputar aquela que é uma das rampas mais emblemáticas do panorama europeu, a Rampa Internacional da Falperra, que venceu na prova nacional em 2015.

“Começámos o campeonato com uma vitória à chuva, na Penha, mas agora as condições serão outras e teremos de descobrir o comportamento e a afinação do carro para piso seco”, afirmou João Fonseca.

“A Falperra é uma rampa muito rápida e com um ambiente fantástico, por causa do público que nos apoia imenso ao longo de todo o fim de semana, sendo o nosso grande objetivo é voltar a ganhar no campeonato, onde deveremos ter ainda mais concorrência”.