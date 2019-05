O Serviço Territorial de Meio Ambiente de Zamora revelou esta quarta-feira que uma espécie de urso dada como extinta foi encontrada em Portugal.

Nos últimos dias começaram-se a registar estragos em várias colmeias da cidade La Tejera e atribuíram as culpas ao urso pardo. “Dá-se a circunstância de ser a primeira vez, nos últimos dois séculos, em que a presença desta espécie no país vizinho é confirmada de maneira confiável”, revelam as autoridades espanholas.

As autoridades espanholas decidiram avisar Portugal sobre a presença do urso, caso este decidisse passar pelo território português, algo que acabou por acontecer.

De acordo com o livro Urso Pardo em Portugal - Crónica de uma Extinção, o último urso pardo a pisar em território português morreu em 1843. Já em Espanha, a espécie esteve ameaçada, mas foram adotadas medidas de conservação e os números estabilizaram.