O Banco de Portugal mostra-se preocupado com a produtividade ao considerar que “a evolução desfavorável da produtividade não tem permitido sustentar uma dinâmica mais forte dos salários e do rendimento”, revela no Boletim Económico divulgado ontem. A entidade liderada por Carlos Costa lembra que, o mercado de trabalho continuou a evoluir favoravelmente, tendo o emprego subido 2,3% no ano passado, no entanto, a produtividade do trabalho, medida pelo valor acrescentado bruto por trabalhador, reduziu-se 0,6%.

Segundo o banco central, a expansão da economia portuguesa nos últimos cinco anos (em 2018 o PIB - Produto Interno Bruto cresceu 2,1%, atingindo níveis de 2008, pré-crise, ainda que abaixo do crescimento de 2017) reflete sobretudo um crescimento do emprego e não da produtividade, que tem estado praticamente estagnada.

“A retoma de um perfil ascendente da produtividade constitui um dos desafios cruciais enfrentados pela economia portuguesa”, refere a entidade, considerando que ganhos de produtividade significativos são fundamentais no aumento do potencial de crescimento da economia. E lembra que, a estagnação da produtividade foi agravada pelo “processo de ajustamento na acumulação de capital” e pela saída de trabalhadores jovens que houve na crise, que não foram compensados pelas reformas feitas no programa de ajustamento e pela melhoria das qualificações dos trabalhadores.

Setores

O boletim apresenta também o estudo “Produtividade aparente do trabalho em Portugal na última década”, que analisa o período 2008-2017, em que se estuda a produtividade ao nível da empresa, considerando que produtividade tem sido afetada pelo baixo crescimento da economia em longos anos, pela migração de trabalhadores mais jovens e que não têm sido suficientes as reformas adotadas e a melhoria das qualificações dos trabalhadores para fazer subir a produtividade. E conclui que há “grande massa de empresas com produtividade muito reduzida”, à semelhança do comprovado em outros estudos para Estados Unidos e países da Europa.

Analisando por setores, a evolução da produtividade ficou praticamente inalterada na última década, tendo apenas sido registados ganhos no comércio, reparação de veículos, atividades de alojamento e restauração, sendo que, contudo, as empresas deste setor continuam menos produtivas do que as da indústria. E chama a atenção para o facto de serem as empresas exportadoras as mais produtivas. “As empresas exportadoras são em média mais produtivas, mas também as importadoras apresentaram diferenciais de produtividade positivos”, refere o mesmo documento.

O estudo mostra também que há uma relação entre a produtividade e a dimensão da empresa, sendo mais produtivas as maiores. Ainda assim, em Portugal a grande maioria das empresas são de pequena dimensão.