Os pilotos da Skywalker Racing Management, César Machado e Mariano Pires irão já a partir de junho disputar o recém-criado GT4 South European Series, ao volante de Ginetta G55 GT4 da equipa francesa ABM Grand Prix, correndo primeiro em Jarama, Espanha, para depois competir em dois circuitos portugueses, Estoril e Portimão, com a orientação do campeão Tiago Monteiro.

A dupla portuguesa dispõe de um programa que lhe irá permitir evoluir, tratando-se de jovens pilotos e certamente destacar-se no panorama internacional, uma vez que a competição internacional é dedicada a automóveis da categoria GT4, numa competição que irá ter provas em Portugal e em Espanha.

César Machado não é um estreante nas andanças internacionais tendo competido no ano passado no TCR Itália, mas para Mariano Pires, será o seu segundo ano nos automóveis e a sua estreia além-fronteiras.

Ambos os pilotos estão entusiasmados com esta oportunidade e com o programa que a Skywalker conseguiu montar para que possam continuar a crescer enquanto pilotos.

Segundo o piloto internacional Tiago Monteiro, responsável pela orientação de ambos os jovens, “este é o resultado de um longo trabalho, sendo os dois pilotos cheios de talento, por isso penso que a solução que encontrámos para ambos será uma mais-valia”.

“Para o César será uma evolução natural na sua carreira, já para o Mariano será tudo novidade, acho que será um ponto de viragem na carreira de ambos e confesso que para mim será um orgulho vê-los a competir em conjunto”, salientou Tiago Monteiro.

“Será um ano de aprendizagem num campeonato que, estou certo, terá futuro garantido e será uma novidade, com uma equipa nova e um carro novo, havendo um longo caminho a percorrer, mas em conjunto, acredito que chegarão longe”, acrescentou o piloto.

César Machado entusiasmado

César Machado está muito entusiasmado com a possibilidade de disputar GT4 South European, dizendo “ser uma porta de entrada para o mundo dos carros de Grande Turismo e porque são automóveis que marcam desde logo visualmente a diferença, permitindo performances extraordinárias”.

“Esta é uma categoria que está a crescer imenso em toda a Europa e tem ainda o aliciante envolvimento directo das várias marcas, o estilo de carro é diferente do que o que tenho conduzido nos últimos anos, são carros na sua generalidade mais pesados, mais potentes e de tração traseira, o que difere um bocadinho no estilo de condução que terei de adotar, mas gosto de desafios e espero estar pronto para dar uma boa resposta”, afirma.

Mariano Pires satisfeito

De acordo com Mariano Pires, “este é um passo de gigante, sei que vai ser um desafio enorme e tenho muito que trabalhar, mas não podia estar mais satisfeito com o programa que conseguimos montar”.

O jovem, que foi campeão do KIA Picanto GT Cup Júnior no seu ano de estreia, acrescentou “saber que será um desafio enorme e que tenho muito que trabalhar, mas não podia estar mais satisfeito com o programa que conseguimos montar. Será tudo novo, campeonato, equipa, carro e partilhar a condução com outro piloto, mas sei que posso contar com a experiência do César, mas também do Tiago que nos vai ajudar a evoluir e a atingir os nossos objetivos. Estou motivado e desejoso de estar do volante do Ginetta”.