Depois do comunicado emitido pela ANTRAM, que diz que a contraproposta do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) se refere a um salário base de 700 euros, Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do sindicato, anunciou ao i que vão “enviar hoje ainda para as autoridades competentes um pré aviso de greve com data de início a 23 de maio”.

O vice do SNMMP garante que as propostas salariais que estiveram esta terça-feira em cima da mesa não são de 700 euros. “A antram está a atrasar o tempo e a lançar comunicados que são completamente falsos e não estamos para andar com estes jogos”, referiu.

“Não é aquilo que falámos. Eles acham que por seremos um sindicato novo podem andar a brincar como andaram a brincar com a FECTRANS durante 20 anos, mas connosco não vão brincar mais”, disse Pedro Pardal Henriques.

Esta terça-feira, pouco depois de terminar a reunião, Pedro Pardal Henriques garantiu ao i que a reunião “correu muito bem” e que “superou as expectativas”.

“Em princípio, em janeiro de 2020 estarão a fazer descontos sobre os 1400 euros, em 2021 sobre os 1550 euros, e em 2022 sobre 1790 euros”, acrescentou.

No entanto, esta quarta-feira, a ANTRAM sublinhou em comunicado a “clara mudança de postura” do sindicato e referiu que a “nova contraproposta (do sindicato) assenta, agora, num salário base de 700 euros com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2020”.