O remake do filme da Disney A Dama e o Vagabundo não irá contar com a presença dos famosos gatos siameses.

Segundo a revista Variety, a artista Janelle Monáe foi contratada para criar duas músicas originais para a banda sonora do filme – uma delas será uma reinvenção da conhecida música dos gatos siameses.

No filme original, de 1955, a música é cantada por Peggy Lee. Os gatos Si e Am são traiçoeiros e tentam fazer com que os humanos pensem que Dama, uma cadela da raça cocker spaniel, é perigosa e não pode estar perto do seu bebé recém-nascido.

Agora, a Disney decidiu retirar os gatos e a música do remake, por considerar que as personagens fomentam o esterótipo de que os asiáticos são matreiros e de pouca confiança, diz a Variety.

Esta não é a primeira vez que a Disney toma uma decisão destas: a empresa decidiu retirar da sua plataforma de streaming Disney Plus cenas consideradas racistas dos filmes A Canção do Sul (1946) e Dumbo (1941).

A Disney anunciou em 2018 que iria avançar com um remake de A Dama e o Vagabundo, com Tessa Thompson e Justin Theroux a darem voz às personagens principais. O filme irá estrear-se exclusivamente na plataforma Disney Plus. A estreia nos EUA está prevista para novembro deste ano.