Aleksander Kokorin e Pavel Mamayev foram condenados pela justiça russa a um ano e meio de prisão, acusados de vandalismo e agressão em incidentes ocorridos em outubro do ano passado. Os dois atletas, de resto, encontram-se já em prisão preventiva há quase sete meses e, de acordo com a prática penal na Rússia, podem sair em liberdade em cerca de três meses, pois cada dia de prisão preventiva conta como dia e meio no cumprimento da pena.

"O juiz demonstrou que para ele todos são iguais perante a lei, sejam famosos futebolistas, atores, funcionários ou cidadãos comuns. É assim que deve ser", realçou após o julgamento o chefe do conselho de direitos humanos do Kremlin, Mikhail Fedotov.

A condenação de Kokorin e Mamayev deveu-se a agressões a dois funcionários públicos num café e, na via pública, ao motorista de uma apresentadora de televisão pública russa. Além dos dois atletas, também o treinador Alexandr Protasovitski foi condenado a 17 meses de prisão, com o irmão mais novo de Kokorin, Kiril, a ter de cumprir 11 meses de serviço comunitário. Os advogados de defesa dos condenados, refira-se, alegaram que os arguidos apenas responderam violentamente a insultos e provocações dos agredidos.

Kokorin, avançado de 28 anos, joga no Zenit, onde foi colega dos internacionais portugueses Neto e Danny entre 2016 e outubro de 2018, e soma 12 golos em 48 jogos pela seleção russa - esteve presente nos Europeus de 2012 e 2016 e no Mundial 2014. Mamayev, médio de 30 anos, representa o Krasnodar desde 2013 e esteve igualmente no Euro 2016, tendo sido banido da seleção após serem divulgadas imagens duas... e de Kokorin a festejar num bar no Mónaco, depois da eliminação russa da prova, o que causou enorme polémica e indignação no país.