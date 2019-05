O Comando Territorial da GNR de Viseu deteve três homens e duas mulheres esta terça-feira por suspeitas dos crimes de roubo, burla e detenção de armas proibidas. Os suspeitos têm entre os 21 e os 49 anos.

A investigação durava há quatro meses. Teve início quando, no decorrer das investigações a um assalto no concelho de Viseu, ocorrido em janeiro, as autoridades apuraram que este grupo era também suspeito de vários crimes no distrito de Porto, Braga, Vila Real e Bragança.

O gangue abordava as vítimas com a justificação da compra e venda de ouro, burlando-as em plena luz do dia. Caso as burlas não se verificassem, o mesmo grupo recorria ao roubo por esticão para ficar com as peças em ouro e com as carteiras da vítimas.

Em comunicado a GNR refere que as seis buscas domiciliárias e três de veículos permitiram apreender duas viaturas, dois telemóveis, dois tablets, uma espingarda, 55 cartuchos, sete plantas de canábis, diversos fios, medalhas, anéis e brincos em ouro e ainda80 euros em numerário.

Para além do Comando Territorial de Viseu da GNR, esta operação contou ainda com a colaboração do Comando Territorial do Porto, Comando Territorial de Vila Real e com o apoio da PSP.

Os cinco detidos vão ser hoje presentes ao Tribunal de São Pedro do Sul para primeiro interrogatório judicial.