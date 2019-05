Seis pessoas, incluindo quatro crianças, morreram, esta quarta-feira de madrugada, na sequência de um incêndio num apartamento, de um edifício pertencente à câmara, no Harlem, em Nova Iorque.

As vítimas do fogo, que deflagrou no quinto andar, seriam todas da mesma família, as crianças terão idades entre os 3 e os 11 anos, segundo o New York Times.

Os vizinhos acordaram com o cheiro a fumo e os gritos das crianças dentro do apartamento.

Pelo menos 100 bombeiros estiveram no combate às chamas que já estavam a alastrar pelo resto do edifício. Além das seis vítimas mortais, mais três pessoas ficaram com ferimentos ligeiros, sofridos durante o processo de evacuação do prédio.

As perícias iniciais apontam para uma causa acidental, sendo que as chamas terão começado na cozinha. Está já a decorrer uma investigação para apurar as circunstâncias em que o fogo deflagrou.

Resta ainda saber se os detetores de fumo, obrigatórios nos EUA e naquele caso a cargo da autarquia, estariam a funcionar.

Os bombeiros não ouviram qualquer alarme, mas isso não quer dizer que eles não existissem ou que não estivessem operacionais, sublinhou o comissário dos bombeiros, acrescentando que é necessário esperar pelos resultados da investigação.