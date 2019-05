A revista internacional Global Finance destacou a plataforma portuguesa Beta-i, descrevendo-a como um dos 25 mais importantes “pólos mundiais de inovação financeira”.

O Barclays Accelerator, o Deutsche Bank Innovation Labs, a PayPal Innovation Lab e a Santander-InnoVentures são algumas das plataformas que também integram esta lista.

Em comunicado, Pedro Rocha Vieira, CEO da Beta-i, mostra-se feliz com o reconhecimento internacional e frisa que o objetico é “reconfigurar o universo financeiro”: “É naturalmente recompensador ver a Beta-i, de novo, numa lista tão restrita e prestigiada, o que vem validar o trabalho que temos feito. Estamos a ajudar a reconfigurar o universo financeiro, via fintechs, montando programas como o Pay Forward, com a SIBS, ou o Protechting, que envolve parceiros como a Fidelidade, a Fosun e o Hauck & Aufhäuser, um banco de investimento alemão. Esta é uma área onde identificamos novas oportunidades de mercado, e Portugal pode servir como ‘sandbox’ para novos modelos de negócio e conceitos na área financeira, sendo que o Brexit, por exemplo, nos permite vislumbrar novas oportunidades. Startups como a Feedzai, James, ou a Keep Warranty, estão também a fazer o seu caminho nesta arena, o que gera um caldo de cultura mais relevante”.

“Existe uma oportunidade para países como Portugal se posicionarem para permitir a experimentação controlada destas tecnologias, especialmente no contexto da transformação digital dos bancos e do sistema financeiro, e acredito que o papel da Beta-i, fruto do seu compromisso com a inovação, passa cada vez mais por aí. Estamos também bem posicionados para replicar esta experiência noutras geografias, e o facto de integrarmos o recém criado Grupo de Trabalho para a Cibersegurança também nos permite, não só o acesso, mas também a capacidade de influenciar e apoiar o desenvolvimento de boas práticas”, acrescenta o CEO, em comunicado, citado pela imprensa.