O PAN apresentou esta quinta-feira um projeto de resolução no qual recomenda ao Governo criar condições em todos os estabelecimentos de ensino do pré-escolar em Portugal para que as crianças possam fazer a sesta.

No documento, o partido revela que a “privação da sesta e a não realização do total de horas de sono diárias são uma problemática na prática clínica pediátrica e motivo de preocupação para os pediatras e médicos de família assim como para as respetivas famílias”. Por essa razão o PAN aconselha o Executivo a proporcionar "as condições adequadas" para que a sesta se possa realizar com qualidade. Entre as condições está a disponibilização de "leito ou colchão, ambiente calmo, escuro, com temperatura adequada, limitação de ruído e com vigilância, a todas as crianças em idade pré-escolar a fim de assegurar a qualidade do sono da sesta”.

Além disso, o partido refere ainda que cada criança deve ter “um plano individual de sesta” que deve ser “acordado com a família”.

O documento revela que a apesar de a sesta ser comum em crianças até aos três anos de idade, quando estas passam da creche para o pré-escolar esses hábitos são perdidos.