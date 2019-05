A FIFA manteve a decisão tomada em fevereiro e rejeitou o recurso do Chelsea contra a sanção que impede os blues de contratar jogadores até ao verão de 2020. Na altura, o organismo que rege o futebol europeu entendeu que o clube inglês cometeu irregularidades na contratação de 29 futebolistas menores de idade.

Agora, o Comité de Recurso manteve a decisão, apenas com uma ligeira alteração: o Chelsea está autorizado, durante esse período, a contratar jogadores com menos de 16 anos, desde que cumpra as normas. Na altura, a FIFA aplicou ainda uma multa à Federação inglesa (FA) de mais de 400 mil euros por ter permitido as inscrições dos referidos atletas.

O Chelsea, entretanto, anunciou já esta quarta-feira ter apresentado recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), tendo o mesmo efeito suspensivo na decisão - ou seja, até este órgão tomar uma decisão definitiva, os blues podem continuar ativos no mercado de transferências.