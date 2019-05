Os animais de estimação são, para muitos, um membro da família. No entanto, às vezes pode ser difícil integrar os animais na sua família.

A propósito do Dia Internacional da Família, que se celebra a 15 de maio, a Royal Canin elaborou um guia para ajudar as pessoas que querem adotar um animal de estimação a dar as boas-vindas à família da melhor maneira.

Se está a pensar em adotar um cão ou um gato, veja o que deve fazer para que ele se sinta em casa.

“Antes de receber um cão ou um gato na sua casa deve garantir que tem um bebedouro, um comedouro, brinquedos, uma caixa transportadora ou cinto de segurança (no caso do cão) e uma caminha tranquila onde o animal de estimação possa descansar”, começa por revelar a empresa.

Os animais também podem sentir stress quando mudam de casa, para os ajudar deve atribuir “uma área tranquila para ele passar os primeiros dias” e deve tentar passar o máximo de tempo com o animal para que habitue a si.

Esteja atento às janelas e varandas. Devem estar protegidas com uma rede para que “o animal consiga passar”.

Não se esqueça de levar o seu animal ao veterinário para que seja feita uma avaliação do “seu estado de saúde e recomendar um esquema vacinal e de desparasitações” mais adequado.

Tenha em atenção a alimentação do seu animal. Deve ser equilibrada e deve impor rotinas para evitar as “ânsias de comer”.

“Todos os animais de estimação, independentemente da espécie ou raça, precisam de exercício físico na promoção do seu bem-estar e saúde”, por isso não se esqueça de passear ou de brincar com os seus animais de estimação.