A jovem estudante espanhola, que desapareceu a de 1 de maio em Paris, foi localizada pelas autoridades francesas, esta quarta-feira, e já está com a sua família.

Natalia Sánchez Uribe, de 22 anos, estava a estudar em Paris, ao abrigo do programa Erasmus, na Universidade de Sorbonne desde setembro.

A jovem morava no 14º bairro da capital francesa, mas ia mudar de apartamento. Já tinha as malas feitas e tinha começado a fazer as mudanças, mas na segunda viagem entre um apartamento e outro desapareceu.

O alerta às autoridades foi dado pelos novos colegas de casa.

A QSDGlobal, uma fundação que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas, publicou no Twitter uma mensagem a informar que Natalia já estava com a família após ter sido encontrada.



Segundo o Twitter da organização QSDGlobal, a jovem está bem e a família pede "tempo para a sua intimidade e para recuperar a calma".