A PSP deteve no último domingo dois jovens no Parque das Nações, por suspeita de roubo. Além de roubarem, os suspeitos agiam com grande violência.

Um dos agredidos descreveu os assaltantes à PSP que rapidamente se deslocou ao local da agressão e prendeu os suspeitos.

No decorrer do assalto, os dois suspeitos acabaram por partir o nariz à vitima o que levou a que a mesma tivesse que ser conduzida a uma unidade hospitalar para receber tratamentos médicos.

Depois de terem sido presente ao Tribunal da Comarca de Lisboa, para conhecer as medidas de coação aplicadas, os dois detidos ficaram sujeitos a apresentações semanais.