A seleção feminina portuguesa de sub-17 venceu esta quarta-feira a Dinamarca, por 1-0, e garantiu desde já a presença nas meias-finais do Europeu da categoria, que vai decorrendo na Bulgária. O golo conseguido por Marta Ferreira já nos descontos (90'+2') deu a segunda vitória a Portugal, depois do triunfo sobre a seleção anfitriã por 3-1 na primeira ronda.

A seleção nacional irá agora discutir, este sábado, o primeiro lugar do grupo A com a Espanha na última jornada - as espanholas, que esta quarta-feira bateram a Bulgária por 3-0, somam quatro pontos, pois entraram na competição com um nulo diante da Dinamarca, e ainda podem perder o segundo lugar para as dinamarquesas.

Esta é a segunda participação de sempre de Portugal num Europeu de sub-17: na primeira, em 2013, a seleção nacional empatou na estreia (0-0 com a Áustria) e perdeu depois com Itália (0-2) e Inglaterra (1-6). Agora está já nas meias-finais, tal como a Holanda, que lidera o grupo B, também com duas vitórias em dois jogos.