A situação de seca que o país tem atravessado durante os últimos meses foi amenizada com as chuvas de abril, revelou esta quarta-feira o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

O ministro revelou que o mês de abril “foi dos mais chuvosos do século". "A chuva esteve 150% acima do normal e por isso a situação de seca atenuou-se bastante em Portugal ao longo deste mês”, disse já no fim da reunião da Comissão Permanente de Prevenção e Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca - que serve para fazer o balanço e acompanhar o panorama da seca em Portugal.

Matos Fernandes revelou também que o nível de água nas albufeiras também aumentou "Das 10 albufeiras com menos de 40% de água, que é um valor considerado preocupante, agora são apenas seis” que se encontram nessa situação, adiantou.

No entanto, Matos Fernandes deixou o aviso de que a situação não está normalizada e que ainda é preciso estar atento: “Sabemos que vem o verão e que haverá menos água, mas temos de ter presente que poupar água é a única medida de longo prazo que existe".