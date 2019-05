Francisco Guerreiro está esta quarta-feira em Aveiro e marca presença num debate na Universidade de Aveiro, acerca de políticas europeias de juventude e ensino superior no espaço europeu, após uma ação de rua na zona do Rossio.

Na quinta-feira será a vez do Minho receber a presença de Francisco Guerreiro. A visita terá início no distrito de Viana do Castelo e na vila de Arcos de Valdevez, onde será debatida a recente polémica e contestação à exploração de lítio dentro da área do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Posteriormente irá deslocar-se à vila típica do Soajo.

Já em Braga, durante a tarde, Francisco Guerreiro fará uma deslocação à freguesia de Palmeira, e termina o dia com uma arruada no centro histórico da cidade de Braga, depois de visitar a antiga Central Elevatória de Águas, em Adaúfe, o que antecederá a deslocação à Urbanização Quinta de São José, junto ao Palácio de Dona Chica, em Palmeira, com intervenção pública nas imediações das ruínas da antiga fábrica da Recial/Alpor.

Também na quinta-feira, mas com a presença de Bebiana Cunha, haverá uma reunião com a administração da Administração dos Portos de Douro e Leixões e Viana do Castelo (APDL) sobre o prolongamento do Quebramar no Porto de Leixões, em Matosinhos, onde estará o autarca local, Albano Lemos Pires.

Na sexta-feira, Francisco Guerreiro reunirá ainda com o reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, onde abordará a proposta de métodos alternativos à experimentação animal, depois de visitar o novo centro de recolha oficial de animais do Porto, situado na freguesia de Campanhã, bem com o Zoo da Maia, uma vez que faz parte do programa daquele partido a alocação de fundos comunitários para combater abandono e maus tratos dos animais.

Este sábado, o PAN promove um jantar de campanha, no Porto, com a presença do líder daquele partido, o deputado à Assembleia da República, André Silva, a par de Bebiana Cunha, bem como do próprio Francisco Guerreiro, além de figuras locais e de elementos de várias organizações não governamentais, destinado a filiados de distritos da zona norte.