O caso ocorreu durante a hora do almoço num restaurante da Rua de Vila Nova, na freguesia de Nogueira, do concelho de Braga, quando por motivos desconhecidos, um homem entrou no estabelecimento hoteleiro, tendo ameaçado com uma arma branca um outro homem, bem como algumas pessoas que estavam no mesmo local.

Alertada a PSP de Braga, mobilizou diversos agentes que atuaram de forma rápida, deslocando-se logo ao local, onde conseguiram retirar a arma branca, num momento em que as potenciais vítimas estavam em pânico.

Polícias em quatro carros-patrulha reforçados por uma equipa da Esquadra de Intervenção Rápida (EIR), forças do Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública, evitaram também a fuga do presumível agressor para uma mata contígua à Rua de Vila Nova, numa área que divide as freguesias de Nogueira e de Lomar.

O arguido foi algemado, detido e transportado já para as instalações do Comando Distrital da PSP de Braga.