Pelo menos oito pessoas foram mortas por uma explosão perto do templo sufi de Data Darbar, em Lahore, no Paquistão, tendo outras 24 ficado feridas. Cinco das vítimas eram policias, que seriam o alvo principal do atentado, segundo as autoridades paquistanesas, que revelaram que o ataque foi levado a cabo por um bombista suicida. O atentado já foi reinvindicado pelo Hizbul Ahrar, um grupo dissidente dos talibãs paquistaneses, que marcou com sangue o início do Ramadão, o mês mais sagrado do islão.

O atentado ocorreu de manhã, dentro das muralhas antigas de Lahore e às portas do maior templo sufi do sul da Ásia, que contém os restos mortais do santo Abul Hassan Ali Hajveri - visitado por centenas de milhares de pessoas por ano. Algo que levanta receios de um aumento da violência sectária dirigida ao muçulmanos sufis, uma vertente mística do islão que inclui tanto sunitas como xiitas - sendo frequentemente alvo de críticas por muçulmanos extremistas.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, que têm aumentado a pressão contra grupos extremistas, já denunciou o ataque no Twitter e pediu ao governo do regional que dê todo o apoio às vítimas e às suas famílias. Já em 2010 o Data Darbar foi atingido por um bombista suicida, que matou 42 pessoas.