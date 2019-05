Olhando para o céu de hoje, ninguém diria que daqui a três ou quatro dias os termómetros vão chegar aos 35 graus.

Mas segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é isso que vai acontecer no fim de semana.

Os termómetros vão passar os 30 graus já no próximo domingo. Em Santarém e Évora, a temperatura máxima atingirá mesmo os 35 graus. No entanto, o aumento da temperatura chega já no sábado, com "céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente nublado até ao início da manhã", registando-se uma "subida da temperatura".

No sábado, Lisboa chegará aos 26 graus, sendo que no domingo a máxima prevista é de 34 graus. No Porto prevê-se 21 graus com subida no dia seguinte para os 28.

As temperaturas altas manter-se-ão ao longo da próxima semana, com uma ligeira descida a partir de quarta-feira.