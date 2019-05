Foi uma noite de terça-feira em grande para Ricardo Pereira. O lateral-direito internacional português trocou no verão passado o FC Porto pelo Leicester e causou de tal forma impacto nos foxes que acabou de ganhar não um, mas dois troféus para Jogador do Ano da equipa.

Ricardo foi eleito numa votação online organizada pelo clube, mas acabaria ainda por ser também escolhido como o melhor do ano do Leicester pelos próprios companheiros de equipa. "É sempre bom ser recompensado pelas nossas prestações ao longo do ano, e ainda foi melhor por ser a minha primeira temporada. Quero agradecer aos jogadores, staff e aos adeptos", realçou o atleta de 25 anos, completando: "Vir para um dos campeonatos mais difíceis da Europa e do Mundo, nunca se sabe o que esperar. Há muitos jogadores que chegam e têm dificuldades no início. Sei que estava preparado, mas correu melhor do que esperava".

Natural de Lisboa, Ricardo Pereira completou a sua formação entre o Futebol Benfica, o Sporting, a Naval e o Vitória de Guimarães. Seria ao serviço dos vimaranenses que se viria a estrear como sénior, ainda com 18 anos, e conquistar uma Taça de Portugal (2012/13). Transferiu-se depois para o FC Porto, onde cumpriu três temporadas, com um empréstimo de dois anos ao Nice (França) pelo meio. Na época de estreia na Premier League fez 36 jogos e marcou dois golos.