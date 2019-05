Se tem curiosidade em saber que filmes é que a Disney está a preparar lançar durante os próximos anos hoje é o seu dia de sorte. Esta terça-feira, a Disney partilhou quais são os filmes que vai lançar durante os próximos oito anos.

Mas há mais, para os fãs da saga Star Wars, a empresa também revelou que depois da estreia do filme ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ - prevista para o dezembro deste ano - que a próxima trilogia chegará mais tarde aos ecrãs: a estimativa é que o primeiro filme da trilogia chegue em 2022, o segundo em 2024 e o terceiro em 2026. E como é habitual, os filmes serão lançados perto do a época natalícia.

Além disso, a Disney tem ainda planeado lançar uma trilogia do ‘Avatar’. O primeiro lançamento está previsto ocorrer em 2021, o próximo em 2023 e o terceiro em 2025.

Ao todo, a empresa vai lançar 65 filmes para todos os gostos e os filmes vão ser produzidos por vários estúdios, entre eles a Marvel, Pixar e Fox.