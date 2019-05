Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, revelou esta terça-feira que a reunião com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) deu frutos. De acordo com o sindicalista, a ANTRAM e o sindicato conseguiram chegar a acordo sobre os salários do setor.

“A negociação aproxima-se muito do valor que estavam a pedir inicialmente. Agora vou falar com os nossos associados, porque eles merecem esse respeito e precisamos da aprovação deles e a ANTRAM vai falar com os seus associados”, disse Pardal Henriques, sem revelar quais foram os valores acordados.

Para já os motoristas e a ANTRAM vivem “um prazo de paz negocial”, afirmou, acrescentando que a possível greve fica adiada, até os responsáveis voltarem à mesa das negociações.