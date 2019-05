Ronda quase perfeita para os treinadores portugueses na Liga dos Campeões asiática. Depois de Jesualdo Ferreira, Rui Faria e José Morais terem garantido o apuramento para os oitavos-de-final, na noite desta terça-feira foi a vez de Rui Vitória festejar igualmente a qualificação para a próxima fase da principal competição de clubes da Ásia.

O Al Nassr, orientado pelo ex-treinador do Benfica, venceu o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 3-1 e beneficiou do empate (2-2) entre os iraquianos do Al-Zawra'a e o Zob Ahan, do Irão. Na próxima ronda, de resto, a formação de Rui Vitória tem a oportunidade de terminar no primeiro lugar do grupo A: "basta", para tal, vencer na deslocação ao reduto do Zob Ahan, que lidera com 11 pontos - o Al Nassr tem nove, fruto das três vitórias consecutivas depois de duas derrotas a abrir a participação na prova.

Só mesmo Vítor Pereira não garantiu ainda o apuramento. Ainda assim, o Shanghai SIPG, que nesta terça-feira somou o terceiro empate consecutivo na prova (2-2 no Japão, frente ao Kawasaki Frontale, com bis do também ex-FC Porto Hulk), manteve o segundo lugar do grupo H, com mais um ponto que o adversário (seis contra cinco). Na última ronda, os chineses recebem os coreanos do Ulsan Hyundai, que venceram o Sydney FC (1-0), da Austrália, e já estão apurados, e têm de ganhar para não depender do resultado entre os australianos e os japoneses.