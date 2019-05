O Governo angolano emitiu esta segunda-feira uma nota onde promete que o abastecimento de combustíveis melhora nos próximos dias.

A mesma comunicação avança que, “de acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, concluiu-se ter havido falta de diálogo e comunicação entre a Sonangol e as diferentes instituições do Estado, o que terá contribuído negativamente no processo de importação de combustíveis”.

A mesma nota apela à compreensão dos utentes e população em geral, “não obstante o reconhecimento dos constrangimentos vividos com a situação criada”.

Recorde-se que, no passado sábado, a Sonangol emitiu um comunicado garantido terem estado a registar alguns constrangimentos no abastecimento de combustíveis.

Dificuldades no acesso às divisas para a cobertura dos custos com a importação de produtos refinados, elevada dívida dos principais clientes no segmento industrial e avarias sistemáticas nos navios de cabotagem foram os principais fatores apontados pela Sonangol para justificar esta situação.