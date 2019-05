A PSP e a GNR detetam todos os dias, em média, 117 condutores ao telemóvel. Desde o início do ano, já foram apanhados 14.158 condutores por uso indevido do telemóvel.

O elevado número, dizem os especialistas, está associado ao aumento das mortes na estrada.

Desde o primeiro dia de 2019 já morreram 53 pessoas, num total de 4.998 acidentes.

De resto, o número de autuações por uso indevido do telemóvel deverá, no final do ano, ser superior ao total registado em 2018, se a tendência continuar a registar como até agora.

No ano passado, registou-se um total 39.276 infracções por uso do telemóvel na estrada.