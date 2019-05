O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FENAME) estiveram hoje reunidos com o Ministério da Saúde, mas o encontro terminou sem acordo. Com o impasse das negociações, o SIM e a FENAME ameaçaram o Governo e anunciaram nova greve na última semana de junho, com dia ainda a definir.

Aos jornalistas, Jorge Roque da Cunha, presidente do SIM, explicou que os médicos foram “empurrados para a greve”, já que as suas reivindicações não foram consideradas.

“O Ministério da Saúde não respondeu, nem questão da dedicação plena, que estamos totalmente disponíveis para discutir, nem à diminuição das horas de urgência no trabalho normal dos médicos, libertando tempo para as listas de espera, cirurgias e consultas”, acrescentou Jorge Roque da Cunha.

Os sindicatos dizem ver os direitos dos profissionais de saúde esquecidos pelo Governo e frisam que, sem outra alternativa, terão de avançar para uma greve. Em cima da mesa das negociações estiveram as grelhas salariais e a redução do número de horas do trabalho de urgência - de 18 para 12. Além disso, os médicos querem a colocação em concurso de vagas hoje ocupadas por médicos reformados.

O aviso está feito, mas importa referir que antes da paralisação nacional vai realizar-se uma reunião entre sindicatos e tutela, marcada para 7 de junho.