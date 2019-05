A Policia Judiciária deteve um homem suspeito de ter tentado matar um outro. Em comunicado, a PJ afirma que o crime ocorreu na noite de domingo, na localidade de Altura em Castro Marim, à porta de um bar depois de um desentendimento.

A vítima, um homem com cerca de 70 anos, foi atingida por três disparos de arma de fogo, situação que levou a que fosse internado – dados os ferimentos ainda se encontra hospitalizado.

As provas recolhidas pela Policia Judiciária levaram à detenção do suspeito, um homem de 75 anos, o qual ficará a conhecer as medidas de coação.