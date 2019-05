O lucro do Santander Totta subiu 5,2% para os 137,3 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano face a igual período do ano passado. Um resultado que levou o CEO da instituição financeira a revelar que Portugal é o único país da Europa onde o grupo Santander vê crescer os lucros. “É um grande orgulho para o banco e para o nosso país ter uma filial de um grande banco mundial ter resultados desta qualidade”, disse Pedro Castro e Almeida, na apresentação de resultados.

A contribuir para este valor esteve o crescimento do produto bancário que subiu 11,5% para 352,6 milhões de euros, “refletindo o crescimento de 1,8% nas comissões, sobretudo nas comissões de crédito, meios de pagamento, fundos e seguros”, disse a instituição financeira.

Já os custos operacionais subiram 1,9%, “o que se traduziu numa o que se traduziu numa evolução positiva do resultado de exploração (+20,1%) e do rácio de eficiência (-4,1pp)”.

A margem financeira ascendeu a 215,6 milhões de euros, o que corresponde a uma diminuição de 6,7% face a março de 2018, “atribuível principalmente a uma maior pressão concorrencial sobre os preços em simultâneo com uma procura moderada de crédito”, diz o banco. Na comparação com o trimestre anterior, a margem financeira aumentou 2%.

Os recursos de clientes totalizaram 40,4 mil milhões de euros, o que equivale a uma subida anual de 9,3%, fruto dos aumentos de 8,9% em depósitos e de 11,9% em recursos fora de balanço. No trimestre, os depósitos aumentaram 2,3%.

O número de clientes particulares de banco principal e o número de clientes digitais registaram crescimentos anuais de 7,1% e 15,9%, respetivamente.

Críticas

Castro e Almeida não tem dúvidas. Se a nova Lei de Bases da Habitação avançar poderá “acabar com o mercado de crédito à habitação em Portugal”. E a explicação é simples: “os spreads vão ficar muitíssimo mais altos e haverá menos crédito”. No entanto, também abre a porta para que a ideia seja acabar com a propriedade privada.

Em cima da mesa está a possibilidade de haver uma fixação de limites às taxas de juro no âmbito dos contratos de crédito à habitação. Além disso, PCP e Bloco de Esquerda propõem que a entrega da casa extinga o empréstimo para habitação própria.

Pagamento MBWay

Mantendo a tendência do restante setor, o CEO do Santander Totta garantiu que também vai começar a cobrar transações realizadas através do MBWay. Fica isentos destas comissões os clientes jovens.

“Queremos privilegiar as transações feitas na aplicação do Santander”, acrescentando que o posicionamento da instituição financeira passará por “diferenciar os que entram na aplicação do Santander e na aplicação do MBWay”. E deu uma explicação: se “for um cliente que trabalhe com o Santander e que tenha uma conta que consideramos minimamente ativa, esse cliente não vai pagar e poderá fazer as transferências que quiser”.