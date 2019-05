Sabia que existem certos truques de decoração usados por promotores imobiliários que ajudam a aumentar a atratividade e rentabilidade de um imóvel. O chamado home staging pode ajudar a vender a casa mais rápido.

A plataforma espanhola de crowdfunding Housers revela cinco dicas relacionadas com esta técnica que podem ajudar a tornar a sua casa mais atrativa para potenciais compradores.

1. Cores neutras – Usar cores neutras abre o espaço e tornam-no acolhedor, ao passo que com cores escuras e garridas, o imóvel parece pesado, cansativo e pequeno. O esquema de cores leves deve ser acompanhado por móveis de madeira claros, brancos e cinzentos. Se a divisão tiver cores escuras, troque as cortinas por tecidos leves, opte por colchas de cama brancas e almofadas em tons pastéis.



2. Despersonalizar o espaço – Para tornar o ambiente mais aberto e pronto a ser habitado, devem retirar-se objetos que estão a mais e que podem criar confusão. O objetivo é tornar o espaço numa tela em branco e permitir que o comprador se imagine no imóvel, o que implica que objetos pessoais como loiças, livros, fotografias não devem estar presentes.



3. Organizar o mobiliário –Sofás demasiado grandes ou móveis altos para determinados espaços, são exemplos que tornam o espaço fechado e pequeno. A proporção ideal da mobília varia consoante cada espaço, por isso para que a casa seja funcional e apelativa, é importante ter em conta as dimensões antes de adquirir mobiliário.



4. Iluminação – A luz natural é um dos fatores mais importantes num imóvel, contudo nem sempre é abundante. Existem várias formas de aumentar a luminosidade dos espaços, como trocar luzes brancas por amarelas, pois transmitem bem-estar e conforto; optar por paredes brancas; evitar iluminação de teto e apostar em vários pontos de luz espalhados pelo espaço que valorizem cada canto e transmitam conforto em cada divisão.



5. Fotografias –Ter boas fotografias que mostram o espaço é essencial, já que são a primeira impressão para o potencial comprador ou inquilino.