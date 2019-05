De acordo com a polícia local de Blagnac, Toulouse, um rapaz de 17 anos fez reféns quatro pessoas numa tabacaria. Enquanto a estação televisiva France 3 avançou que as reféns são do sexo feminino, a euronews revela que o proprietário do estabelecimento também se encontra dentro do estabelecimento.

O jovem, que disparou duas vezes contra a polícia, já exigiu conversar com um negociador. O perímetro está isolado e o R.A.I.D (força de elite francesa) já se encontra no local. De acordo com uma testemunha que concedeu uma entrevista ao diário regional La Dépêche, a situação desenvolveu-se após uma tentativa gorada de assalto.

Opération de police en cours sur le secteur du plan du Port à BLAGNAC - Merci de bien vouloir éviter le secteur et respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/DghlkjtkjY — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) May 7, 2019

Segundo a conta de Twitter da conta informativa La Plume Libre, o refém tem 17 ou 18 anos, chama-se Yanis e é conhecido por “atos de rebelião e violência”. Está posicionado atrás das quatro mulheres que fez reféns e amarrou-as, mas uma das sequestradas já foi libertada.

O alerta foi dado às 16h20, hora local. Neste momento, ainda não são conhecidas as circunstâncias do crime nem foi confirmada a identidade do raptor. A hipótese de ataque terrorista, apesar de não ser descartada, não é considerada primordial pelas autoridades.