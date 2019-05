Salvador, o bebé que nasceu em março depois de a sua mãe se encontrar em morte cerebral, teve alta hospitalar esta terça-feira, tendo saído da unidade com o seu pai.

Salvador nasceu no passado dia 28 de março, prematuro, com 1700 gramas e 40 centímetros. Depois de ter estado cerca de um mês internado, já pesa 2,4 quilos e já consegue comer sem precisar de sonda, escreve o Correio da Manhã. No entanto, Salvador ainda tem algumas dificuldades a respirar, mas os médicos dizem que essa é uma condição normal.

Recorde-se que a mãe estava grávida de 12 semanas quando uma crise de asma a deixou num estado de saúde grave, tendo-lhe sido declarada a morte cerebral no final de 2018.

Este é o segundo caso de gestação em morte cerebral no país. O primeiro caso foi o de Lourenço Salvador que depois de 107 dias de gestação com a mãe em morte cerebral, ficou conhecido como 'bebé-milagre'.