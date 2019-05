O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, denunciou esta terça-feira “o desvio de fundos comunitários para a região da Grande Lisboa, uma situação que merece o nosso repúdio”.

Ricardo Rio, que falou durante a sua apresentação como mandatário distrital da candidatura para as eleições europeias do eurodeputado José Manuel Fernandes, em Braga, disse “ser uma das principais reivindicações do PSD e de José Manuel Fernandes precisamente o assegurar uma distribuição de verbas comunitárias o mais desconcentrada e generalizada possível para obstar desse modo aos contínuos desvios desses mesmos fundos para a Área Metropolitana de Lisboa e para outros polos mais desenvolvidos do país”.

“Quando aquilo que se angaria são fundos por ter regiões menos desenvolvidas do que a média europeia e esses fundos em vez de serem canalizados para as regiões são desviados para a região da Grande Lisboa, face ao que se exigia para o resto do país, levanta-se além do mais uma questão legitimidade”, como salientou o presidente da Câmara Municipal de Braga e do Conselho Intermunicipal do Cávado.

“Investimento anémico em Portugal”

Respondendo a um cidadão, no Café Vianna, em Braga, o jovem autarca social-democrata considerou que “nós hoje, no nosso país, temos uma situação absolutamente anémica, em termos de investimento público”.

Segundo Ricardo Rio, “quando aquilo que ainda garante algum crescimento público é o crescimento autárquico e o investimento municipal, então se se retirar às autarquias locais capacidade de concretizar projetos que têm impacto no desenvolvimento das suas regiões e a autonomia para gerirem os fundos europeus que lhes estão destinadas, obviamente estamos a penalizar e muito não só a coesão territorial, como o potencial desenvolvimento do país”.