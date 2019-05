Esta terça-feira, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) ameaçaram avançar com greve nacional no próximo mês.

Depois de se terem reunido com a ministra da Saúde e com a secretária de Estado da Saúde, os sindicalistas deixaram a ameaça face à falta de respostas por parte do Governo quanto ès reivinidicações do setor.

Os médicos querem, entre outras reivindicações, que os salários sejam revistos e pedem ainda para que o número de horas nas urgências dos hospitais seja reduzida.