A seleção nacional de sub-17 bateu esta terça-feira a Rússia por 2-1, na segunda jornada da fase de grupos do Europeu da categoria, e voltou assim a acreditar no apuramento para os quartos-de-final. Os comandados de Emílio Peixe, recorde-se, tinham perdido na ronda inaugural com a Hungria (0-1).

Este resultado, conseguido devido aos golos de Gonçalo Batalha (16 minutos) e Gerson Sousa (50'), coloca Portugal a depender de si próprio para chegar à próxima fase. Ainda assim, a seleção lusa está obrigada a vencer a Islândia na última ronda, pois perde na diferença de golos para o conjunto nórdico (2-2 contra 4-4). Apurada está já a Hungria, que venceu os islandeses por 2-1 e fez seis pontos, com a Rússia já pelo caminho: tem zero.

À partida para a República da Irlanda, onde está a decorrer a competição, Emílio Peixe delineou como objetivo da comitiva portuguesa um dos primeiros cinco lugares no torneio. Esse patamar, refira-se, vale também a qualificação para o Mundial da categoria, que irá decorrer ainda este ano no Brasil.