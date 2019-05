Faleceu esta segunda-feira o antigo avançado português Camolas, bicampeão nacional pelo Benfica em 1966/67 e 1967/68. O anúncio público foi feito inicialmente pelo União de Tomar, clube pelo qual o ex-atacante alinhou durante oito temporadas - quatro das quais na I Divisão -, dando conta de que o antigo atleta, que havia celebrado 71 anos recentemente, sofreu um AVC.

Natural de Palmela, cumpriu grande parte da formação no clube da terra, o Palmelense, mas viria a acabar a mesma no Benfica. Pelos encarnados, estreou-se nos seniores em 1966/67, com 18 anos, e fez apenas dois jogos em duas épocas no campeonato (mais três jogos e quatro golos na Taça de Portugal em 1967/68), que lhe valeram os dois títulos nacionais.

Sem espaço numa equipa que tinha nomes de ataque como Eusébio, José Torres, José Augusto, Santana, Yaúca ou um jovem Nené, Camolas acabaria por sair para o Varzim em 1968/69. Fez depois duas temporadas no Belenenses, antes de se mudar para o União de Tomar, clube do qual se tornaria um dos melhores jogadores e marcadores. Nos últimos anos da carreira passou ainda por Benfica e Castelo Branco, Alcains e Escalos de Cima, terminando a carreira no clube da sua terra.