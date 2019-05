Filipe Albuquerque estará este fim de semana no Circuito de Monza, em Itália, na segunda jornada do European Le Mans Series, onde espera obter “um bom resultado”.

Para Filipe Albuquerque será a sua primeira corrida do ano no ELMS e apesar de não ser o traçado ideal para o Ligier, da United Autosports, o piloto português confia numa boa prestação. Esta é a primeira vez que Filipe Albuquerque irá enfrentar a jornada do European Le Mans Series, em Monza.

Filipe Albuquerque espera conseguir lutar pelos lugares do pódio, afirmando que “apesar de não ser um circuito favorável ao nosso Ligier, devido às longas retas, quero acreditar que podemos lutar por um lugar no pódio”.

Na primeira jornada, em Paul Ricard, “a minha equipa conseguiu sexto lugar num circuito complicado, por isso, o objetivo é sempre fazer melhor, pois para além disso, será a nossa primeira vez em Monza com pneus Michelin”.

“Há toda uma panóplia de fatores a ter em conta e só quando entrarmos em pista é que vamos perceber como estamos face à concorrência, mas, como sou otimista por natureza, acredito que vamos conseguir extrair todo o potencial do nosso carro e conseguir um resultado de relevo”, destacou o piloto de Coimbra.