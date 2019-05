A taxa de ocupação nas unidades de alojamento do Algarve cresceu 12,1% no mês de abril face a igual período do ano passado, tendo registado o valor de 68,4%.

Os dados foram avançados pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que justifica este aumento com a data da Páscoa, que este ano se realizou em abril. “Os resultados do mês de abril foram influenciados pela data da Páscoa este ano, nomeadamente o facto de as férias escolares terem sido em abril em vez de março”, lê-se no comunicado da associação.

A AHETA avança ainda que os mercados que mais contribuíram para a subida foram o espanhol (+105%), o nacional (+39,7%) e ainda o britânico (+9,9%).

As maiores descidas foram verificadas nos mercados francês (-32,0%) e holandês (-18,9%).

A associação algarvia avança ainda que desde o início do ano a taxa de ocupação quarto registou uma subida média de 4,2%. O volume de vendas também registou uma subida: 9,0% face a período homólogo do ano anterior.