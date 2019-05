Um soldado britânico destacado no Malawi foi morto por um elefante, no domingo, quando estava a patrulhar a área, no âmbito de uma estratégia contra caçadores furtivos no parque nacional de Liwonde.

Mathew Talbot “perdeu corajosamente a vida enquanto assegurava que as espécies ameaçadas continuariam cá para as gerações futuras”, afirmou o comandante da sua companhia, o major Richard Wright.

O jovem, de 23 anos, natural de Birmingham, foi elogiado pela ministra da Defesa inglesa Penny Mordaunt, que sublinhou a importância vital da estratégia contra a caça furtiva no Malawi.

O soldado “Talbot serviu com grande coragem e profissionalismo. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família e entes queridos nesta altura difícil”, afirmou Penny Mordaunt.

O jovem inglês é também descrito como “excecionalmente gentil e amigável”, que gostava de conviver com os habitantes locais e de aprender o seu idioma.