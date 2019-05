O mais recente episódio da oitava temporada da série Guerra dos Tronos tem dado que falar. Mas se pensa que é por causa do enredo engana-se. Os olhares mais atentos encontraram um elemento pouco medieval numa das cenas do episódio: um copo do Starbucks pousado entre os vários cálices de vinho.

A agitação nas redes sociais foi tanta, que o diretor de fotografia da série decidiu explicar o que se passou. Hauke Richter, em declarações à TMZ, revelou que o copo não era do Starbucks, mas sim de uma loja de café local. “Normalmente somos tão diligentes que isto não aconteceu”, afirmou.

“As filmagens foram muito difíceis e exigentes e é provável que depois das filmagens de um muito cansativo terceiro episódio, isto tenha passado por uma equipa exausta”, completou.

Veja algumas das reações nas redes sociais.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) May 6, 2019

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) May 6, 2019