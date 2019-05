Um despiste seguido de colisão provocou esta terça-feira cinco feridos, na antiga EN103, atual estrada municipal, no concelho de Esposende, distrito de Braga.

Entre os cinco feridos estão dois menores, um dos quais, de sete anos, de nacionalidade chinesa, que seguia com a mãe. Ambos foram hospitalizados.

Uma das mulheres, que conduzia um dos automóveis envolvidos no acidente, foi transportada para o hospital, de acordo com o chefe Miguel Guerra, dos Bombeiros Voluntários de Esposende, em declarações ao Diário do Minho.

No teatro de operações estiveram ao todo 17 elementos, entre bombeiros, profissionais da VMER de Barcelos do INEM e militares da GNR de Esposende.