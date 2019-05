A agência turca de informação Anadolu divulgou um comunicado, esta terça-feira, que dava conta de que um avião foi abatido pelo autodenominado Exército Nacional da Líbia, e que o piloto, que diz ser português, foi capturado.

Entretanto, um porta-voz do Exército Nacional Líbio afirmou que o piloto que diz ser português vai ser libertado. “Iremos entregar o piloto português ao seu país imediatamente depois do tratamento das suas feridas e agradecemos o trabalho dos nossos irmãos europeus na guerra contra a imigração ilegal”, afirmou o porta-voz Ahmed Mismari, citado pela Al Arabiya.

“Queremos saber da segurança do piloto português e tratamo-lo como um convidado e não como um prisioneiro. O que aconteceu foi um erro, resultado do estado de guerra pelo qual estamos a passar”, acrescentando ainda que o piloto vai ser entregue à operação Sophia, da qual dizem que pertence.

Contactada pelo SOL, fonte do Ministério da Defesa garantiu que não se trata de um militar ao serviço das Forças Armadas portuguesas, acrescentando que não há presença militar portuguesa na Líbia.

